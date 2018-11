«Koppelmann intendandina vaatas väga hoolikalt kõigi varade järele. Laevas oli värviteler. Ja üks laeval olnud meestest hakkas selle teleriga trapi poole liikuma, et see ära viia. Sellest sündis muidugi kohutav skandaal. Lõpuks võttis see mees kaasa ühe laualambi, sest ta suutis kuidagi ära tõestada, et see on tema isiklik asi. Aga värviteler oli 1988. aastal nii suur väärtus, et seda niisama võtta ei saanud,» rääkis Dresen.

«Kui me sadamast välja sõitsime, siis kõik laevad panid oma sireenid üürgama. See oli nagu hüvastijätt. Küllap oli kõlakas lahti läinud, et me tulime Tõllu ära viima ja nii me läksimegi sealt suure pidulikkusega sireenide undamise saatel välja,» ütles Õun.

«Raadiovarustus oli laevalt juba maha võetud. Tegelikult oli see esimene signaal selle kohta, et laeva hakatakse vaikselt maha kirjutama. Kui ta seisis veel Primorskis, enne Lomonossovit või Oranjenbaumi, siis laeva pealt kirjutati maha kõik raadiolokatsiooni- või sidevahendid. Siis oli teadjamatele inimestele selge, et nüüd on põhimõtteliselt minek. Et kui selline aparatuur maha võetakse, siis enam pikka pidu ei ole,» ütles Dresen.

Rotid ei kannatanud Eesti elu välja

«Laeva peal oli väga hea soe. Aga see, et laeval oli soe, et seal oli toitu ja oli inimesi, tähendas ühtlasi ka seda, et laeval oli palju rotte. Need olid suured ja võimsad laevarotid,» rääkis Dresen.

«Laeva koridoride laes jooksevad nii aurutorud kui kaablid. Ja kui ühel hetkel selles pikas laevakoridoris kedagi polnud, ja kui siis vaatasin piki koridori, siis oli näha, et mingid asjad kõlkusid laes. Need olid rotisabad. Rotid ise olid kaabli või toru peal, aga sabad rippusid alla,» meenutas ta.

Kui Suur Tõll Eestisse jõudis, siis rottidest päris lahti saada oli suhteliselt keeruline, see võttis aega. «Aga kui laeva pardal polnud enam nii palju süüa ja kui läks külmaks, siis ega rott nii karmides tingimustes elada ei tahtnud. Nii et lõpuks ilma suurema tõrjeta läksid nad ise ära. Paljassaares, kus laev tollal seisis, leidus nende jaoks palju mugavamate elutingimustega kohti,» lausus Dresen.

«Ööl vastu 13. oktoobrit jõudsime Tallinna ja Helsingi vahele. 13. oktoobri hommikul toodi meid pukseriga maale, Tõll jäi reidile, sest talle polnud kaikohta,» meenutas Õun.

«Tõll jäi lõpuks Kopli sadama kaugemasse soppi seisma ja kapten Iljaševitš küsis Pärna käest, et kus siis teie kapten on ja kus teie meeskond on. Et meie meeskond tahaks laeva üle anda. Aga meil polnud ei kaptenit, ei mehaanikut, ei meeskonda, üldse mitte midagi. Ja puudus ka igasugune tõsisem arusaamine, et mis nüüd edasi saab. Meremuuseum tegi tookord nii, et kõigepealt tegutse, mõtle hiljem. Sest ega seal midagi viivitada ei olnud. Tookord jäi laeva ahtrisse veel punalipp lehvima. Aga 21. novembril sai ta nimeks uuesti Suur Tõll,» ütles Dresen.