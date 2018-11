Võõrsilt tulnud munkadele ja nunnadele palganõue ei laiene

Kuremäel asuv Pühtitsa klooster saatis suvel peaminister Jüri Ratasele ja Eesti kirikute nõukogule märgukirja, milles soovitakse muuta välismaalaste seadust nii, et munkadele ja nunnadele ei kehtiks elamisloa puhul 1200-eurose palga nõue. Peaminister kinnitas sel nädalal kloostrile saadetud vastuses, et neile see palganõue ei laiene.