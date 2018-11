Talvine kargus hingab kuklasse

Nii on taevas pilvi kord rohkem, kord vähem ja enamasti põhjarannikul võib sooja lahevee abil aeg-ajalt vähest vihma või lörtsi sadada. Kirdevoolus saabub külmemat õhku ja termomeetrinäit võtab õhtul suuna miinuspoolele.

Esmaspäeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada vähest vihma või lörtsi, saju tõenäosus on suurem põhjarannikul. Puhub kirde- ja idatuul 5–11 m/s. Õhutemperatuur on päeval 0...+4 °C, õhtul vähem.