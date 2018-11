Maarjamäe kommunismiohvrite memoriaal täieneb pidevalt nimedega

«Ärge ehmuge sellest, kui teile kohe ei vastata, sest õnneks on neid inimesi palju, kes meiega kontakteeruvad, meid, teistpidi, on vähe, me ei jõua seda infot reaalajas läbi töödelda ja teiega suhelda kohe. Aga kui te olete selle mulle saatnud, siis see on alles ja me võtame teiega ühendust, täpsustame ja kui vähegi võimalik, kantakse see inimene ka siia,» rääkis Maripuu.