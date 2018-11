Ligi: rändeleppe dokument on tasakaalust väljas, riigikogu poole pöördumine on õige käik

Jevgeni Ossinovski tegi täna hommikul ettepaneku lahendada rändeleppe küsimus riigikogus. Ta tõdes, et lahenduse leidmisel saab võtmeroll olema reformierakonnal.

Reformierakonna saadik Jürgen Ligi tervitas Ossinovski ettepanekut, sest tema hinnangul on rändeleppe dokument liialt migrandi heaolu poole kaldu.

«Valitsus peaks pöörduma opositsiooni poole. See on paratamatu lahendus, sest minu arvates on võimalik teha eelnõu selliselt, et see rõhutab Eesti, mitte ainult migrandi vaadet,» ütles Ligi, lisades, et tema hinnangul saaks riigikogu sinna teatud punkte lisada.

«Praegu on vaja probleem vaja lahendada. Minu silmis keskendub see turvalisele migratsioonile, mitte sellele, et ka sihtriikidel on probleem,» ütles Ligi.