Jevgeni Ossinovski: selg on enam-vähem sirge

Millal see valitsus laiali läheb?

Ma arvan, et ei lähegi.

Kaja Kallas teatas äsja, et Reformierakond on valmis valitsusvastutust võtma. Kuidas peaks seda tõlgendama, eriti arvestades, et alles natuke aega tagasi teatas ta, et oravad Jüri Ratast päästma ei tõtta?

Seda peab nende käest küsima. Eks Reformierakond on mures, et uue esimehe juhtimisel ei ole olukord ootuspärane, ja selle pärast vaadatakse, et ehk on sogases vees võimalik mõni kala püüda.

Kajas Kallas väljus just mõni hetk (intervjuu algas 13.30) tagasi sotsiaaldemokraatide fraktsiooni ruumist.

Ta isegi sisenes sinna!

Millest te rääkisite?

Me rääkisime minu ettepanekust, kuidas ära lahendada see välispoliitiline punnseis, mida valitsuse tasemel lahendada ei õnnestunud. Kaja Kallas on avaldanud toetust senisusele välispoliitilisele kursile, ma eeldan, et nad võiksid toetust sellele omalt poolt toetada.

Te leppisite kokku, et Reformierakond hääletab riigikogus rändeleppe toetamise poolt?

Ei, me ei leppinud milleski kokku. Reformierakond arutab, mis nad teevad. Neil on selles küsimuses kindlasti omad poliittehnoloogilised kaalutlused. Tegemist on Eesti riigi usaldusväärsuse küsimusega. Ma loodan, et Reformierakond ei püüa selles küsimuses lühiajalist punkti saada, soovides näidata, kuidas Jüri Ratas ei saa hakkama, vaid aitab kaasa sellele, et senine välispoliitiline suund jätkuks.

Olete saanud valmis avalduse riigikogule. Avaldus pole eelnõu. Mida te sellega taotlete?

Riigikogu avaldus on riigikogu kodu- ja töökorra seaduses ette nähtud dokument, mida riigikogu arutab ühel lugemisel, mille kohta esitatakse muudatusettepanekuid, mille üle hääletatakse – ja arutelu järel toimub ka selle eelnõu hääletus. Tegemist on avalduse eelnõuga. Kui see pälvib riigikogu enamuse toetuse, siis riigikogu võtab selle vastu. Eelnõu ütleb, et Eesti toetab rändedeklaratsiooni, ja selle põhjal on valitsusel võimalik korraldada, et Eesti liitub selle deklaratsiooniga.

Ka teie oma erakond kritiseeris rändeleppe viimist riigikokku. Sven Mikser viitas, et see ei ole riigikogu teema, ja Andres Anvelt on öelnud, et viimine riigikokku muudab poliitilist paradigmat. Teil ei ole erakonna toetust?

Viimastel päevadel tehakse üldse igasuguseid järeldusi, näiteks nagu tahaksid sotsiaaldemokraadid valitsusest ära minna või Isamaad valitsusest välja ajada. Seda soovi ei ole meil kunagi olnud, ei ole ka täna. Avalduse eelnõu asjus oleme teinud tihedat koostööd välisministeeriumiga. Anvelt viitas tõesti paradigmamuutusele. Me võime ju veel kuu aega valitsuse tasemel vaielda, kas see on hea või paha asi, aga tulemuseni me ei jõua. See on nüüd lahendus, kust on võimalik edasi liikuda.

Tegite peaministrile ettepaneku Urmas Reinsalu tagasi kutsuda. Nüüd räägite, et ei mõelnudki valitsust lõhkuda. Miks lõite alguses rusika lauale ja siis kössi tõmbusite? Kuidas teil selgrooga lood on?