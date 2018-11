Kreml eraldab USAs kohtu all olevatele venelastele toetust

Reedel avaldatud valitsuse dekreediga otsustas riik, et rahastab Venemaa Advokaatide Liitu teatud vene kodanike esindamiseks USA kohtutes. Dokumendis toodi välja, et eelkõige keskendutakse juhtumitele, kus kahtlusaluste õigusi ja isikuvabadust on rikutud.