Siseministeerium maksis väärtuspõhiselt käitunud töötajatele preemiat

Kui osa preemiasaajaist on käskkirja kohaselt saavutanud oma töös ootuspärasest paremaid tulemusi, siis nelja töötaja puhul on põhjuseks ka erakordselt väljapaistev väärtuspõhine käitumine.

Küsimusele, kas väärtuspõhist käitumist tuleb siseministeeriumis sedavõrd harva ette, et see vajab premeerimist, vastas ministeeriumi kommunikatsiooninõunik Olja Kivistik, et väärtuspõhise preemiaga tunnustatakse neid töötajaid, kes on saavutanud oma töö eesmärgi, kuid lisaks teinud midagi enamat.