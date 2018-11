Homme avatakse Rae vallas kinnipidamiskeskus

Kinnipidamiskeskuses on välismaalasest väljasaadetavate jaoks eraldi õue ala vaba aja veetmiseks ning ruumid vaba aja sisustamiseks. Arestimaja poolel on senise ühe jalutusboksi asemel 15 boksi, kus kinnipeetud saavad päevas tund aega värskes õhus jalutada.

2003. aastal loodud Harku kinnipidamiskeskuses on kohti 80 inimesele, uues aga 123. Rahumäe arestimajas on kambreid 90-le, uues kinnipidamiskeskuses 132 vahistatule ja arestialusele.

Kinnipidamiskeskusesse on kohtu otsusel paigutatud välismaalased, kellel puudub riigis viibimiseks seaduslik alus, kes ootavad varjupaiga taotluse otsust või kes saadetakse tagasi päritoluriiki. Tagasisaatmise ettevalmistamiseks või väljasaatmise läbiviimiseks on lubatud välismaalase kinnipidamine juhul, kui on olemas põgenemise oht või inimene hoiab kõrvale tagasisaatmise ettevalmistamisest või takistab väljasaatmise täideviimist. Kinnipidamine peab toimuma spetsiaalsetes kinnipidamisasutustes.