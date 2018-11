«Kaja Kallas oleks hea meelega Jüri Ratase ülemus»

Küdeva valitsuskriisi ajend on küll ränderaamistik, kuid põhjusi tuleb otsida mujalt. «Üks põhjus on kindlasti lähenevad valimised ja tihenenud poliitkonkurents,» kõneles Jakobson täna Kuku raadio saates «Kaks ühes». Tema sõnul on kiiresti kukkunud reitinguga sotsiaaldemokraadid oma esialgu resoluutsete seisukohtadega taas meedia tähelepanu keskpunkti saanud, see tõttu on kriis neile osutunud heaks mainekujunduslikuks vahendiks.

Jakobson hinnanul võiski kriis alata SDE juhi Jevgeni Ossinovski soolost ning selle taga ei olnudki mingisugust pikaajalist strateegiat. «Olukorras, kus uudised täienevad tund-tunnilt, on näha, et see on küll malemäng, aga ette mõeldakse tavaliselt üks käik korraga,» kõneles ta. «Vaadatakse, kuhu me nüüd jõuame, ja siis vaadatakse edasi.» Jakobson juhtis tähelepanu sellele, et ka sotsiaaldemokraatide välisminister Sven Mikser on läinud oma esialgsete seisukohtade vastu: alguses ei pidanud ta ränderaamistiku arutamist riigikogus vajalikuks, aga nüüdseks on ta oma seisukohta muutnud.

Kaja Kallase kinnitust olla valmis vastutust võtma tõlgendab Jakobson järgnevalt: «See on variatsioon narratiivile, et ta oleks hea meelega Jüri Ratase ülemus.»

Jüri Ratas ja Keskerakond ei ole tahtnud ränderaamistiku asjus positsioone võtta ning pigem püüdnud poliitilisest vastasseisust üle olla või seda eirata, lausus Jakobson. «Võimalik, et sündmustest tagapool jooksmine ongi taktika: järgmise stardini on jäänud ju loetud meetrid,» rääkis ta. »Ja see ongi talle kõige parem positsioon, sellal kui teised ultimaatumitega vehivad.» Valitsuse kõige reljeefsem minister on Jakobsoni sõnul olnud Urmas Reinsalu: ütleb, mida mõtleb, väljendub ootamatult.