Fotod: tänavapuhastajad valmistused järgmise nädala miinuskraadideks

«Võin nii enda kui teiste tänavapuhastusfirmade nimel kinnitada, et meie oleme talveks valmis. Need, kes järgmisel nädalal sõidavad suverehvidega, ei ole. Nii et kui teil on järgmisel nädalal libe, siis ärge süüdistage meid. Vaadake peeglisse ja küsige endalt, mis rehvid teie autol all on ja milliseid sõiduvõtteid te kasutate,» ütles Tänavapuhastuse ASi juhataja Vello Kink. Peale tema ettevõtte olid platsil ka Eesti Keskkonnateenuste ja N&V. Kink ütles, et need on kolm suuremat firmat, mis teevad Tallinna tänavate puhastamisel ära põhitöö.