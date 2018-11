Pevkur: Reformierakond tahab rändeavaldusse viidet valitsuse rollile

Reformierakonna juhatuse liikme sõnul tuleks aru saada, mis on riigikogu ja mis valitsuse roll. «Kui valitsus on otsustusvõimetu ja hakkama ei saa, siis loomulikult riigikogu ütleb oma seisukoha, aga ma arvan, et meie üks muudatustest saab kindlasti olema selles suunas, et ka valitsus peab võtma seisukoha. See on minu arust vältimatu,» lisas Pevkur.