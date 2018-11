RE huvi on siis see, et valitsuskriis lahendust ei leiaks?

Ärge katkestage mind. Mulle ei sobi, kui te mind katkestate. Me päriselt arvasime, et Jüri Ratas ja Jevgeni Ossinovski tahavad meie häältega seda patiseisu lahendada. Nüüd öeldakse meile sisuliselt, et meie ajame mingit poliittehnoloogiat. Ausõna, ei aja. Ma küsisingi Rataselt, et miks sellised kommentaarid, kui te küsite meilt hääli. Täna ta kinnitas sisuliselt üle, et meie hääli ei ole vaja.

Aga kas teie strateegia siis ei olnudki see, et nõuate valitsuselt vastutuse võtmist ja olete nõus protsessi minekuga riigikokku, soovimatagi valitsuskriisi lahendust, sest valitsuse suutmatusest otsustada see ju algas?

Te ei ole informeeritud. Ma ei tea, kas ma räägin mingisuguse saladuse välja, aga see on olnud ka meie läbirääkimiste sisu presidendiga. Ka president vajab valitsuse otsust, mitte parlamendi oma. Kui te kogu aeg vahele segate, siis ma pean natuke avameelsem olema. See on meie ühine plaan. See avalduse tekst sobib meile, kui me saame teha selle muudatuse, mida peab õigeks ka president.

Teil on presidendiga selline kokkulepe?

See on olnud meie vestluste sisu, ei ole allkirjastatud lepingut. See on olnud meie ühine arusaam.

Vaatame korra ka seisukohti erakonna sees. Kaja Kallase üldine toon on olnud rändelepet pooldav, teie olete öelnud, et las president tegeleb oma robotseksiga, aga ta ei saa minna lepet allkirjastama; et Eesti on tohutu rändesurve all ja sellele tuleb pidurit tõmmata.

Ärge vedage asja tagasi 8. või mis ta oligi novembrisse. Hädapidur oli vajalik ja see on seni töötanud. Lauri Mälksoo oli see kanaarilind, nagu ütles Urmas Reinsalu. Me oleme koos seda teksti vaadanud ja leidnud…

Kellega koos olete vaadanud?

Lauri Mälksooga. Reinsaluga ma pole sõnagi vahetanud.

Aga te räägite sellest Reinsaluga väga sarnaselt.

Ei räägi, me pole kordagi kohtunud.

On hakanud tunduma, et olete selles asjas Isamaa või lausa EKRE seisukohtadel.

No misasja. Ei ole mõtet sildistada. Valitsus ei konsulteerinud riigikoguga. Riigikogu avastas teksti tõlgendusvõimalused ja teksti enda ka tänu Lauri Mälksoole. Selle peale oli vaja tõmmata hädapidurit. Meie oleme olnud valmis riigikogu avaldust toetama, avaldus annaks juhised, kuidas peaks käituma valitsus. Aga valitsus, selgub, ei taha meie hääli. Peame nüüd uuesti kokku istuma. Valitsus tahab meid jätta olukorda, kus meie oleksime selle leppe garant, seda me pole kunagi lubanud. Oleme nõus toetama avaldust tingimusel, mis on läbi räägitud ka presidendiga: otsustajaks jääb valitsus.

Sisuliselt on siis tõeks saanud eile tekkinud kahtlused, et te ei soovigi seda lepet toetada, vaid…