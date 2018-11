Elurikkuse Erakond sai registreeritud

Juhatuse liige Toomas Trapido ütles, et nüüd saab erakond keskenduda valimistele. «Plaanime valimistele välja minna täisnimekirjaga ning selle moodustamisega oleme juba alustanud. Nüüd oleme ametlikult platsil ja hakkame koguma laiapõhjalist toetust maheda ja nutika riigi loomiseks.»



«Paljud, väga paljud ei uskunud, aga see on alles algus, kommenteeris Artur Talvik, üks erakonna eestvedajatest.