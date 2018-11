Eestis terendab põhiseaduslik kriis

«Seni ladusalt toiminud seadusandliku ja täitevvõimu tööjaotus heidetakse kõrvale lootuses sellega valitsus päästa,» märgib Hänni. «Jällegi kaalub erakondlik huvi üles riigimehelikkusse.»

Hänni hinnangul oleks õiguspärane väljapääs praegusest olukorrast panna ränderaamistikuga ühinemine valitsuses hääletusele. «Ja kui valitsusliit selle tulemusel laguneb, siis on see väiksem õnnetus kui põhiseadusliku riigikorralduse segipaiskamine,» leiab Hänni.

Peaminister Jüri Ratas teatas eile ETV «Esimeses stuudios», et valitsus ÜRO ränderaamistiku asjus otsust ei langeta, sest selles küsimuses ei ole konsensust: Keskerakond ja sotsiaaldemokraadid on toetaval seisukohal, aga Isamaa ühemõtteliselt vastu. «See, et valitsus on palunud riigikogul seda arutada, ei ole mitte umbusaldus valitsusele, vaid väga õige lähenemine,» arvas peaminister. «Kui riigikogu oma otsuse ränderaamistiku kohta teeb, siis on see signaal, et Eesti läheb ja toetab seda,» lisas Ratas. Peaministri sõnul esindab Eestis Marrakechis sellisel juhul keegi välisministeeriumist, mõni diplomaat.

Reformierakond on lubanud rändeleppe avaldust riigikogus toetada juhul, kui nende tingimusi arvesse võetakse, ja Reformierakonna kõige olulisem tingimus on, et valitsus peab seisukoha võtma. Eile saates «Otse Postimehest» kinnitas Reformierakonna juhatusse kuuluv Jürgen Ligi, et see on presidendi soov, et selles asjas on Reformierakond ja president kõnelusi pidanud ja ühisele meelele jõudnud.