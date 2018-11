Video ja fotod: tapatöö kirjaga üles tunnistanud pensionäri kohtuistungit segas kehv kõrvakuulmine

Käesoleva aasta 6. juulil sai Põhja ringkonnaprokuratuur enam kui kummalise kirja – pole just tavapärane, et kellegi piinav südametunnistus läkitab uurimisorganitele tapatöö ülestunnistuse. Aga just sel viisil andis tuberkuloosi tõttu kohtusaalis respiraatorit kandev Viktor Kovalenko suvel prokuratuurile kirjaga teada, et tappis Harjumaal oma korterinaabri ja mattis laiba kohaliku poe taha maha.

Teate peale alustasid Põhja prefektuuri kriminaalbüroo töötajad uurimist ning sõitsid kirjas mainitud kohta Kose vallas Habaja alevikus. Halva üllatusena leidiski politsei poe lähedalt tühermaalt maasse kaevatud vägivallatundemärkidega meesterahva surnukeha.

Uurimine on välja selgitanud, et Kovalenko lõi 8. juunil vallale kuuluvas sotsiaalkorteris oma kaaslast mitu korda noaga, mille tagajärjel too suri. Veretöö järel, mille ajendiks oli väidetavalt rahakotivargus, vedas ta surnukeha isetehtud käruga poe lähedale tühermaale, kaevas augu ja kühveldas mulda peale.

«Minuga pole mõtet rääkida, ma ei kuule»

Varasematel aegadel bussijuhina leiba teeninud Viktor Kovalenko tervis pole kiita. Nii toodigi mees neljapäeval kohtusse näomaskiga, sest süüdistatav põeb tuberkuloosi. Ehkki psühholoogilise kompleksekspertiisi järgi on mees süüdiv, ei näi ta apaatse pilguga kohtusaalis ringi vahtides ümbritsevast maailmast eriti aru saavat. Samal arvamusel on tegelikult ka kohtualuse kaitsja. «Nagu puuduks iseenda vastu empaatiavõime,» märkis advokaat Alar Neiland kohtusaalis.

Ent tuberkuloos pole ainus tervisehäda, mis tapmissüüdistusega Kovalenkot vaevab. Nimelt on mees ühest kõrvast kurt ning teisega kuuleb enda sõnul «natukene». Kaitsja Neiland tunnistas, et seetõttu on ka suhtlus Kovalenkoga olnud pisut raskendatud. «Tegin ülekuulamisel käe ruuporiks ja karjusin talle ühte kõrva. Siis tundus, et ta midagi sai ikkagi aru,» ütles Neiland.

Ka kohtusaalis proovis kaitsja oma kliendiga suhelda, kuid tulutult. «Ma olen kurt, ma ei kuule midagi,» teatas süüdistatav peale pikka kõvahäälset kõnetamist. «Olen vana, tervis on paha ja ma ei kuule ka, olen kurt. Minuga pole mõtet üldse rääkida,» jätkas ta mõne aja pärast. Ehkki mehe kõrvaprobleemid on ilmselged, pole uurijad siiski päris kindlad ning arvavad, et tegemist võib olla «valikkuulmisega», sest ülekuulamistel on Kovalenko osadele küsimustele vastanud ning teistele jätnud vastamata.

Kuna süüdistataval oli raskusi ka kohtuniku kuulmisega ning et inimesel on õigus oma süüdistust kuulda ja istungist osa saada, tuleb kohtu hinnangul teha selgeks mehe tervislik seisnud ning takistused võimalusel eemaldada. Seega jätkub kohus uuel nädalal.

Süüdistus ka nooruki löömises

Kovalenkot süüdistatakse lisaks tapmisele veel 10-aastase nooruki löömises. Prokurör Katrin Pärtlase sõnul kutsuti mees selle aasta juuni lõpus ehk ajal, kui tapatöö oli juba aset leidnud, täiendavateks menetlustoiminguteks prokuratuuri.