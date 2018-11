Lasnamäe välisõhu näitajad jäävad lubatud piiridesse

Alates 14. novembrist mõõdetakse Lasnamäel Raadiku tänava piirkonnas välisõhu kvaliteeti, edastas linnavalitsus. «Mobiilse seirejaama paigaldasime Lasnamäele, et tuvastada Väo karjääris asuvate ettevõtete mõju õhu kvaliteedile elurajoonis,» ütles abilinnapea Züleyxa Izmailova. Mõõtmiste tulemused on Eesti Keskkonnauuringute Keskuse välisõhu juhtimise kodulehel ohuseire.ee jooksvalt nähtavad.

Veidi kõrgemaid tulemusi on registreeritud peente osakeste (PM10) ja lämmastikdioksiidi osas, kuid need on samas suurusjärgus Tallinna teistes piirkondades mõõdetud tulemustega.