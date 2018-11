Lähisuhtevägivalla kuritegude arv ületab mullust taset

Neid, mille puhul alustati menetlust, on olnud 3363. Mullu kogu aasta peale alustati menetlusi 3097 korral, vahendab ERR-i uudisteportaal «Aktuaalset kaamerat».

Politsei usub, et need numbrid on vaid jäämäe veepealne osa ehk umbes 10 kuni 20 protsenti tegelikkusest.