Peeter Tali soovitab «Maša ja karu» asemel näidata lastele Lotte seiklusi

Seekordses saates «Esimene stuudio» oli kõne all nii valeuudiste anatoomia kui ka Venemaa mõjutustegevus. Muu hulgas küsis saatejuht Anna Pihl saatekülaliselt Peeter Talilt, kas «Maša ja karu» multifilmi võib pidada Venemaa riigipea Vladimir Putini tööriistaks. Tali märkis, et üks multifilm iseenesest ei ole paha asi. «Aga iseasi on, millist sõnumit võidakse sinna kompoti sisse panna või millist sõnumit edasi anda,» sõnas Tali.