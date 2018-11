Raivo E. Tamm kandideerib valimistel Isamaa nimekirjas

Raivo E. Tamm leiab, et kõik isamaaliselt mõtlevad inimesed peaksid jõudu mööda poliitikas kaasa lööma, et riik ei libiseks nende erakondade juhtimise alla, kes eestlust millekski ei pea.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder juhtis tähelepanu, et erakonnaga on hiljuti liitunud mitmed tuntud kultuurivaldkonna inimesed, sest peavad Isamaa väärtusi endale kõige lähedasemaks. Seeder tõstis veel esile, et hinnatud näitleja Raivo E. Tamm on ka pühendunud kaitseliitlane ja tubli spordimees, kes on teinud läbi isegi triatloni.