Kelle päheistumise eest hoiatas Anvelt Raiki?

Ma ei trüginud poliitikasse, see lihtsalt läks nii. Valimistele läksin ikkagi Ida-Virumaa pärast, ja kui siseministri kohast oleks räägitud nädal tagasi, oleksin seda pidanud ebaõnnestunud naljaks. Mis teha tuleb? Eelkõige tuleb hoida stabiilsust. Siseturvalisusega ei mängita. Oleks rumal, kui uus minister ütleks, et enam ei ole tähtsad politseinike palgad, vaid näiteks mingi suure hoone ehitamine. Tuleb jääda tänaste prioriteetide juurde: politseinike ja päästjate palgad. On oluline, et näeme politseinikke tänaval. Me peame tegema niimoodi, et piirivalvesse ja politseisse tuleks uusi inimesi juurde, et nii paljud ei läheks ära. Eripensionitest räägitaks palju, ma saan aru nii poolt- kui ka vastuargumentidest selles küsimuses. Tahan tähelepanu juhtida ka sellele, et siseturvalisus ei sõltu mitte ainult politseist ja päästjatest, vaid meist kõigist – kui tähelepanelikud me oleme ja kui julgelt anname teada sellest, mida näeme.

Mis on teie eesmärk pärast valimisi?

Kõigepealt tuleb valimised edukalt läbi teha. Hääled tulevad 3. märtsi öösel ja ootaja aeg on pikk. Ma ei teeks kaugeleulatuvaid plaane. Ma püüan selle neli kuud miinus jõulud olla võimalikult hea siseminister, siis vaatame edasi.

Teie taust on teistsugune kui Anveltil. Mille poolest võiks teie käekiri teistsuguseks kujuneda?

Andresel oli alati kohutavalt kiire ja ta oli selle pärast kergelt närviline. Juba räägin ka mina kiiresti ja närviliselt, vestluspartnerit tagant kiirustades. Ma loodan, et suudan luua tasakaalu eri arvamuste vahel. Kui võtame näiteks tänase päeva teema, Alli Rutto kodakondsuse, siis praegu on nii, et on kaks juristi ja kolm arvamust. Proua ja tema poeg on pettunud ja ma saan neist hästi aru. Peab leidma ühise keele eri ametnike vahel. Ma püüan seista selle eest, et me leiaksime lahendusi kiiremini, oleme suhtlemises avatud. 30. novembril valmib Tartu ülikooli õigusanalüüs, loodan, et see aitab meid kiiresti edasi.

Missugune on teie seisukoht rändeleppe asjus?

Me räägime sellest, mis meid eristab, aga mitte sellest, mis meid ühendab. Ühendab see, et keegi ei taha massilist sisserännet ja keegi ei toeta illegaalset rännet. Mulle meeldis Lauri Mälksoo lugu tänases Postimehes, mis ütleb, et Eesti peaks rändepaktiga ühinema. See ei ole maailma parim dokument, ja sellega ühinedes peaks Eesti selgelt ütlema, et sellest ei tulene juriidilisi tagajärgi, st me ei hakkama oma õigust selle pakti järgi muutma.

Sotside hulgas olete alles uus, pikka aega kuulusite IRLi, ja need kaks erakonda on selle leppe asjus täiesti eri seisukohtadel. Miks te omal ajal IRList lahkusite?