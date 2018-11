Arnold Rutto: kahjuks poliitikud ei võta endale vastutust

Arnold Rutto kõneles, et tänase seisuga jäeti ta ema, Alli Rutto, Eesti passita. «Politsei- ja Piirivalveameti andmetel ta ei kaotanud kodakondsust aga nad ei väljasta talle passi, viidates, et see on talle ekslikult antud,» rääkis Alli Rutto poeg saatejuhile ja lisas juurde, et erinevad ametnikud on lubanud olukorda lahendada, kuid siiani ei ole lahendust leitud.