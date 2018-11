Maailmapank soovitab muuta EMO rahastamist

Nii EMOde tööd hinnanud riigikontroll kui ka maailmapank on veendunud, et haiglate eelarves tuleks lahku lüüa EMOdes tehtav töö ja plaanilised arsti vastuvõtud.

«Olenemata patsientide arvust on baaspersonali ja aparatuuri olemasolu EMOdes vajalik,» selgitas Banhard. Valmisolekutasu suuruse arvestamisel võetakse arvesse iga haigla teeninduspiirkonna suurust, patsientide profiili ja osutatavaid teenuseid. «Selline lähenemine võimaldab katta EMOde kulud, samas ei motiveeri lisateenuste osutamist,» sõnas Banhard. Kõiki EMOde ülekoormust tekitavaid põhjusi see tema sõnul kindlasti ei kaotaks. «Võib-olla mõnes haiglas läheb olukord kergemaks,» arvas ta.

Banhard rõhutas, et esialgu ei ole veel midagi otsustatud, sest maailmapanga raport valmib alles aasta lõpuks. Ta rõhutas, et olenemata EMO töö konkreetsest tasustamise viisist säilib haiglatel kohustus vormistada raviarved, kus on kirjas nii diagnoos kui ka osutatud teenused.

Ida-Tallinna keskhaigla juhi Ralf Allikvee sõnul aga ei ole rahastamismudeli muutmisest abi, vaja on korralikku tervishoiureformi. Ta ei usu ka riigikontrolli soovitustesse arendada e-teenuseid. «Digiregistratuur ei lahenda midagi, see on poliitikute hetkerõõm, sest kui haiglal ei ole raha töötegemiseks, siis mida see annab,» ütles suurhaigla juht.