Fotod ja video: Meriväljalt päästeti kaheksa puuridesse maha jäetud koera

Loomapäästegrupi sõnul on olukord muret tekitav. «Meie andmetel on Eestis umbes kolm suuremat koerte kolooniat. Kui nende omanikud mingil hetkel otsustavad samalaadselt käituda ja kuskile Tallinna linna territooriumile näiteks 30-40 koera korraga maha jätta, siis on sellise hulga hüljatud loomadega ülimalt keeruline toime tulla. Ja miks peaks Tallinna maksumaksja kinni maksma hoolimatu omaniku tegevuse tagajärjed. Loomad ei ole ju süüdi, nemad on kannataja pool. Igatahes suur tänu korrakaitsjatele, ilma nende abita oleks meil Meriväljal väga raskeks läinud,» sõnasid loomapäästjad.