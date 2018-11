Isamaa naiskogu nimetas 2018. aasta IRENiks Viljandi abilinnapea Janika Gedvili

«Janika Gedvil on võimekas juht nii Viljandi linna haridus- ja kultuurivaldkondade juhtimisel kui ka oma varasemas töös õpetajana. Tänu tema aktiivsele juhtimisele on Isamaa Viljandi naisklubi üks tegusamaid Eestis ning naised kandideerivad Isamaa nimekirjas aktiivselt,» ütles naiskogu esinaine Riina Solman.

«Janika on teinud tugevalt tööd selle nimel, et kõik Viljandi koolid saaks renoveeritud, laste probleeme märgataks võimalikult vara, eakate hooldus toimiks ning seisnud selle eest, et naistel oleks poliitikas huvi ja tahtmist kaasa lüüa,» ütles Solman.