Ratas lubab vajadusel panna ränderaamistiku valitsuses hääletusele

«Selgus ja vastutus tänases olukorras, kus auväärt Riigikogu hakkab arutama ÜRO globaalset ränderaamistikku on vajalikud meie riigi ja rahva ees ning rahvusvahelisel areenil,» teatas peaminister Jüri Ratas sotsiaalmeedias. Ta lisas, et olles ise aastaid riigikogus töötanud ning on ka peaministrina alati rõhutanud parlamendi olulist rolli ja otsustusõigust. «Seetõttu lähtun edasises tegevuses Riigikogu täna vastu võetavast avaldusest,» kirjutas peaminister.

Ratase sõnul on ta püüdnud viimaste nädalate jooksul saavutada Isamaa toetust ränderaamistikule. Kahetsusväärselt on see päädinud jäiga vastuseisuga. Seetõttu algatasid 39 saadikut avalduse parlamendis, kel on vastavalt põhiseadusele rahvaesindusena mandaat otsustada olulisi riigielu küsimusi.