Sisekaitseakadeemia rektori kohusetäitjaks määrati Marek Link

Marek Link on sisekaitseakadeemias töötanud pea 12 aastat ja tunneb organisatsiooni hästi, teatas akadeemia pressiesindaja BNSile. Link peab oluliseks arendada akadeemias kaasaegset õpikeskkonda, tõsta teadus- ja arendustööde mahtu ning kvaliteeti, rahvusvahelist tuntust ja mainet. Tema sõnul peab akadeemia lisaks kvaliteetsele õppele kasvama ja kujunema tõsiseltvõetavaks siseturvalisuse valdkonna kompetentsikeskuseks.

Link on haridusteaduse magister hariduse juhtimine erialal. Oma tööalast karjääri alustas ta Pärnumaal Uulu Põhikooli töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja ning Uulu Spordi-ja Kultuurikeskuse juhatajana, olles samal ajal ka võrkpalli treener. Sisekaitseakadeemias on Link töötanud aastast 2007. Ta on osalenud lugematutes rahvusvahelistes projektides (Kosovo Twinnig, Target, Driver +) ning võrgustikes (CEPOL, FRONTEX, OSCE/DCAF) projektijuhi, koolitaja ja eksperdina.