AfD plaanib liiga äärmuslikust noorteühendusest lahti öelda

Saksa paremäärmusliku partei Alternatiiv Saksamaale (AfD) mitmed piirkondlikud noorteühendused on muutnud sedavõrd lähedaseks antisemiitlike ja neonatslike rühmitustega nagu Saksamaa Rahvusdemokraatlik Partei (NPD) ja Identitaarlased, et mitmed AfD liidrid on valmis noorteühenduse lõplikult laiali saatma.