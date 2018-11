Vabaerakond ei toeta rändelepet ideoloogiliste väärtushinnangute tõttu

Just need tasakaalupunktid on Herkeli sõnul riigikogu avalduses puudu. Herkeli poolt Vabaerakonna nimel koostatud kõige olulisemad sõnastuslikud ettepanekud ei läinud 23. novembril toimunud riigikogu väliskomisjoni läbi. Eriti oluliseks peab Herkel ettepanekut, mis ütleb, et riigikogu ei nõustu arvukate rännet idealiseerivate lausungitega ÜRO Ränderaamistikus. «Olen ühe teise rahvusvahelise organisatsiooni, Euroopa Nõukogu, dokumentidega piisavalt palju töötanud, et mõista seda «vaikiva hoiakukeele» häda, mille suhtes on üha rohkem allergiat. Vabaerakond ei taha, et riigikogu avaldus hakkaks kõlama samas helistikus,» lausus Herkel.