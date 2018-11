Kallas: valitsus kukkus riigikogusse toodud hääletusel läbi

«Kui meie parandusettepanekuid oleks toetatud, oleksime toetanud ka avaldust. Olukorras, kui valitsus püüab talle pandud vastutusest kasvõi põhiseaduslikku kriisi tekitades kõrvale hiilida, ei saanud me seda teha. Põhiseadus paneb kohustuse sellistes asjades otsustamiseks valitsusele,» ütles Kallas erakonna pressiesindaja vahendusel.

«Õige oleks panna ränderaamistikuga liitumine valitsuses hääletusele, nagu peaminister Jüri Ratas ka hommikul lubas. See valitsus pole enam otsustusvõimeline, ning tänane hääletus näitas, et olulistes hääletustes on Keskerakond ka riigikogu enamuse toeta,» ütles Kallas.