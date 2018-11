Fotod: Raplamaal põrkas sõiduauto kokku bussiga, viga sai üks inimene

Mõlemad sõidukid said niivõrd tugevaid kahjustusi, et edasi ei olnud võimalik nendega enam sõita ja sündmuskohale kutsuti treilerautod.

Politsei tuletab juhtidele meelde, et suvised sõiduvõtted tuleks unustada ja arvestada, et teed on libedad. Kellel on veel rehvid vahetamata, siis tuleks need kiiremas korras lamell- või naastrehvide vastu vahetada.