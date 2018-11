Mihkelson: lõpliku otsuse tegija on ennekõike valitsus

Mihkelson rääkis, et globaalselt olulistes küsimustes tuleb teha rahvusvahelist koostööd ja ÜRO tasand on see, kus rändeteemadele on võimalik otsida lahendusi.



«Mina isiklikult toetan, et Eesti peab rahvusvahelises koostöös osalema, peab leidma lahendusi sellisele tõsisele küsimusele nagu rändetemaatika, aga seda peab tegema ka Eestis, arvestades meil välja kujunenud otsustusmehhanisme. Selles küsimuses valitsus peab tegema väga selge seisukohavõtu,» rääkis Mihkelson.



Kommenteerides tänast riigikogu hääletust, mis kiitis ÜRO rändeleppe heaks, ütles Mihkelson: «Siit ei tulnud küll väga selget mandaati, et valitsus ilma otsustamata saaks rändeleppega ühineda,»