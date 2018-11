Advokaat: ülikool proovib tühistada töövaidluskomisjoni otsust kuulujuttudega

Martin Halliku kommentaarid täna Postimehes esitatud väidete kohta

1) Peole läksin otse volikogu istungilt ja ma ei olnud alkoholi tarbinud.

2) töövaidluskomisjonis (TVK) on kolm tunnistust, mis on risti vastupidised nendele, mis avaldatud ajalehes Postimees. Sealhulgas inimeselt, kes nägi tantsupõrandal toimunut kogu aeg.

3) Ma ei hõõrunud ennast kellegi vastu. Lähestikku tantsimist hõõrumiseks nimetamine ei ole õige.

4) Pole valimatult naisi katsunud. Seda pole ka varem ette heidetud. Seda pole keegi väitnud ka TVK tunnistustes.

5) Märkust mulle seal peol keegi ei teinud. Üks kolleeg oma suvises tunnistuses väidab, et tuli seda tegema, aga ma võtsin ta tantsima. Selgelt on tunnistusest aru saada, et ta ei teinud seda märkust. Tema hilisemast netivestluses tuleb samuti välja, et ta ei teinud seda märkust peol.

6) Mingit tantsuplatsilt põgenemist ei olnud. Keegi ei põgenenud minu eest. Seda tunnistas TVKs kolm inimest, keda ajakirjanikud pole intervjueerinud.

7) Tagumiku pihta pole ma kellelegi löönud. TVK-le väideti seljale patsutamist.

8) Keegi ei lükanud mind jõuga eemale. Seda kinnitasid ka TVK-le tunnistajad.

9) Pole kedagi üritanud suudelda peol, keegi pole «sillas» pidanud olema. TVK menetlus kinnitab, et see väide ei leidnud kinnitust.

10) «Paugu lahti saamise» soovi pole avaldanud. See väide ei leidnud kinnitust ka TVK menetluses.

11) Vale on see, et ütlesin kesksele kaebajale, et «teeme suhte kindlamaks». Ma ei ole seda öelnud ning sellist väidet ei ole ka TVK materjalides esile toodud.

12) Keskse kaebaja eskortimine teiste naiste poolt on absurdne. Seda saab tõestada, kui võtta lahti kogu konverentsi ajaline sündmuste jada ning muude tõenditega.