Martin Helme: äkki valas Tarand ise oma kraele viina

«Tal oli alkoholilõhn juures, silm krõllis ja ma tegin järelduse, et nagu alati on Tarand jälle purjus,» rääkis Kanal 2«Hommiku» saates EKRE asejuht Martin Helme. Ta lisas, et kuigi hiljem kinnitas politsei, et eurosaadik oli kaine, siis on võimalus, et eurosaadikul oli muu joove või jääknähud. «Tal oli provokatsioon hästi läbi mõeldud, äkki valas ta ise krae peale viina valanud,» pakkus riigikogu liige välja.

Helme sõnul tuli Tarand eile EKRE miitingule provotseerima ja sai, mis tahtis. «Kui küsite, kas mul oli kahju, siis ei olnud,» ütles ta. Helme sõnul olid miitingu korraldajad provokatsiooniks valmis, kohal oli turvameeskond, kes Tarandi politseile üle andis. «Aga öelda, et ta peksa sai, on liialdus,» kinnitas Helme.

Riigikogu liikme sõnul oli eilsel meeleavaldusel rohkem rahvast kui nad ootasid. Ta lisa, et kui tavalised inimesed on endast nii välja aetud, siis peaks iga poliitik mõtlema, miks see nii on.

«Ma ei saa kindel olla, et äkki osad neist togijatest olid sotsid, sest sotse oli seal platsil eile palju,» sõnas Helme.