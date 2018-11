Kaljulaid: iga antud jalahoobi või tapmisähvarduse eest vastutab ka poliitik

«Ühtpidi oli eile meie demokraatiale hea päev. Teisalt aga tehti midagi meie ühiskonnas ka katki. Midagi, mida oleme seni pidanud iseenesestmõistetavaks, ei ole seda enam mitte. Kaks nädalat hirmu, viha ja segaduse külvamist päädis eile vägivalla lõikamisega. Viimati märatses Toompea lossi ees niimoodi interrinne. See on vastuvõetamatu,» kirjutas president Kersti Kaljulaid sotsiaalmeedias.

Kaljulaidi sõnul ta mõistab inimesi, kes parlamendi otsusega ei nõustu. «Ma mõistan, kui poliitikute kutsel kogunetakse tänavale oma seisukohti väljendama – see on osa meile nii tähtsast demokraatiast ja inimeste võõrandamatu õigus ning mul on hea meel, kui inimesed kaasa räägivad ja mõtlevad. Aga poliitikud peavad mõistma ka enda vastutust neis olukordades,» pani Kaljulaid poliitikutele südamele.