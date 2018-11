​Toompeal eile vägivaldseks muutunud EKRE meeleavalduse videos on näha, kuidas musta jopega mees kisub eurosaadikult ja sotside ridades riigikogusse pürgivalt Indrek Tarandilt mikrofoni käest, võtab natist kinni ja surub ta asfaldile. Saarte Hääl kirjutab, et tegemist on muhulase Meelis Osaga.