Orav pole ei liha ega kala

Puhkenud valitsuskriisis oli Ratase ja Keskerakonna kõige hirmsam õudusunenägu see, et valitsus laguneb ja Ratas kaotab valitsusjuhi positsiooni – või tuleb vähemusvalitsus, kõneles Leht. «Kobava alguse järel suutis Ratas edukalt kriisi manageerida, suur halb hoiti ära ja tulemus on hea,» sõnas ta.

Reformierakonnal aga on oma positsiooni juba raskem selgitada. «Loomulikult ütlevad nad, et Reformierakond pooldab ränderaamistikku, aga see konkreetne avaldus ei võimaldanud poolt hääletada, sest selle leppe heakskiitmine on ikkagi valitsuse ülesanne,» rääkis Leht. «Aga see on juba päris pikk seletus ja ei pruugi konkurentide kahjurõõmsate kommentaaride saatel lihtsasti kohale jõuda.» Seetõttu tuleb Lehe sõnul nentida, et kogu kriisis jäi Reformierakonnal kõige rohkem potentsiaali realiseerimata. «Nende suurim unistus oli maksimaalselt Ratase positsiooni õõnestada – ta tooli pealt päris maha lükata või sundida vähemusvalitsusse – ja see kõik on jäänud helesiniseks unistuseks.»