Martin Hallik telesaates: vaadake jõulupeo fotosid, seal pole näha mingit ahistamist

Martin Hallik avaldas «Ringvaates» oma esimeses skandaali-järgses avalikus sõnavõtus arvamust, et tänases Postimehes tema kohta avaldatud artiklis olevat «valet oluliselt rohkem kui tõde». Hallik märkis, et kolm töövaidluskomisjoni liiget uurisid kahe kuu vältel põhjalikult kõiki väidetavaid ahistamisepisoode, kuid ei leidnud tema käitumises midagi taunimisväärset.

Neile, keda huvitab, milline see kurikuulus raamatukogu jõulupidu välja nägi, soovitas Hallik vaadata meedias ilmunud fotogaleriid. «Kui oleks toimunud midagi sellist ebatavalist, jälestusväärset, siis täna on igal inimesel taskus telefon, mis on ühtlasi ka fotoaparaat. Ja kui neid inimesi oli nii palju, kes nii arvasid (Hallikut süüdistasid – toim.), siis mõni kindlasti oleks saanud selle ju fotole püüda,» ütles saatekülaline.

Postimehele teadaolevalt saatis need fotod Õhtulehele Halliku advokaat.

«Ennast kellegi vastu ma ei hõõrunud. See, kui lähestikku tantsida, siis see ei ole üksteise vastu hõõrumine,» rõhutas ta ning lisas, et seda on ka avalikkuses levivatelt piltidelt näha.

Halliku sõnul on tegemist süüdistajate puhul tegemist ühe inimese kaasusega, kes suutis kaasata mitmeid teisi isikuid.