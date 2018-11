Vandeadvokaat Robert Sarv: kas poliitikuid võib valimatult sõimata?

Avaliku elu tegelased on inimesed, kelle ühiskondlik positsioon või tegevus muudab nad laiemalt tuntuks, nad saavad mõjutada otsuste tegemist ja suunata avalikku arvamust. Avaliku elu tegelaseks on näiteks poliitikud, ajakirjanikud, meediategelased ja lauljad.

Samas ei pea avaliku elu tegelane taluma tavakodanikust rohkem või tugevamat kriitikat tema kui isiku või tema eraelu, sealhulgas perekonna vastu. Avaliku elu tegelast võib kritiseerida ja arvustada vaid tulenevalt tema avalikuks tegelaseks olemisest tulenevalt. See tähendab, et poliitiku puhul võib kritiseerida tema otsuseid, hääletamist riigikogus või volikogus, näiteks aktsiisi- või rändepoliitika seisukohti ning laulja ja näitleja puhul tema esinemisi, muusikat. Eraelu puudutavates küsimustes on avaliku elu tegelane aga nagu tavaline inimene.

See tähendab, et avaliku elu tegelane ega keegi teine ei pea taluma enda või enda perekonna mõnitamist, solvamist või hirmutamist. Ühelgi juhul ei ole lubatud kirjutada kellelegi «et sina ja su lapsed mädaneksid põrgus». Selliseid e-kirju või kommentaare pole lubatud esitada ja neid ei pea taluma. Tegemist on igal juhul seadusevastase käitumisega, mille eest on inimesel õigus ennast kaitsta. Kindlasti ei pea taluma ähvardusi.