Tallinn valmistub rahvusvahelise purjelaevade regati korraldamiseks

Leping on aluseks 2021. aastal Tallinnas rahvusvahelise purjeõppelaevade regati The Tall Ships Races korraldamiseks, teatas linnavalitsuse pressiteenistus.

Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on sadamad, mille vahel toimub regatt, valitud konkursi alusel. «Tallinn esitas kandideerimistaotluse tänavu jaanuaris ja juunis avalikustas purjeõppeorganisatsioon Sail Training International otsuse, et 2021. aastal saab Tallinn rahvusvahelise suurte purjelaevade regati üheks võistlussadamaks,» tõdes Belobrovtsev. «2021. aasta võidusõit algab 27. juunil Klaipedast, seejärel suundub laevastik Peterburi, Tallinna ja Maarianhaminasse. Laevastik jõuab Tallinnasse 15. juulil ja jääb siia kuni 18. juulini. Regatt lõppeb 3. augustil Poolas Szczecinis. Pidulikuks teeb sündmuse tõik, et tegemist on järjekorras 65. regatiga,» lisas ta.

Abilinnapea nentis, et Tallinna kandideerimise edukuse juures mängis rolli meie kogemus osaledes 2017. aasta regatil võistlusvälise vahesadamana kruiisietapil Kotkast Turusse. Kandideerimise eelduseks oli ka linna jätkuv toetus noorte purjeõppele. «Käesoleva nädala lõpus toimub Hispaanias, Sevillas iga-aastane suur The Tall Ships Races konverents, kus mul on rõõm Tallinna esindajana öelda, et linnavalitsus on regati korraldamiseks sõlmitava võõrustava sadama lepingu projekti heaks kiitnud ning saatnud selle volikogule kinnitamiseks,» lisas Belobrovtsev.

Purjelaevade avamereregatt The Tall Ships Races on suurüritus, mille käigus tulevad sadamasse umbes 50 suuremat, 30-40 väiksemat purjelaeva ning 30-50 suuremat purjejahti, kokku 3000-3500 meeskonnaliikmega. Sadama ala Vanasadamast kuni Noblessneri sadamani muutub viieks päevaks merefestivali toimumiskohaks, pakkudes külastajatele meelelahutust, kaubandust, toitlustust ja merelisi tegevusi. Omalt poolt on linn kohustatud pakkuma regatil osalevatele purjekatele ja purjelaevadele ning nende meeskondadele mahuka programmi, mis tutvustab Tallinna, loob võimaluse suhtluseks ja noortele suunatud tegevuse s.o purjeõppe arendamiseks.

The Tall Ships Races laevastiku eripära on selles, et kohustuslikult on purjekate meeskonnas vähemalt pooled 16-25 aastased noored. Tavaliselt on noorte osakaal kuni 85 protsenti.