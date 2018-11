Legendaarse söögikoha lammutustööd peatati

«Ainult ekspertiishinnangust lähtuvalt hoone lammutamisega alustamine on õigustühine ning pole ka kindel, kas amet selleks luba oleks üldse andnud,» ütles Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis. Ta lisas, et tegevus on kahetsusväärne, sest see hoone on olnud Eesti sõjaväelase, poliitiku ja diplomaadi Heinrich Laretei kodu. Seal elas lapsepõlves ka tema maailmakuulus pianistist tütar Käbi Laretei.