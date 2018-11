Hannes Rumm lahkub välisministeeriumist

Rahvusringhääling teatas kolmapäeval, et endine ajakirjanik ja poliitik Rumm lahkub välisministeeriumi strateegilise kommunikatsiooni nõuniku ametikohalt põhjendusega, et ta soovib pühenduda tööle erasektoris.

Rumm asus ministeeriumi strateegilise kommunikatsiooni nõunikuna tööle möödunud aasta juunis, kirjutas ERR. «See ametinimetus tähendab, et aitan alates juunikuust edastada Eesti välispoliitilisi sõnumeid. Ikka eesmärgiga, et Eesti on nähtav, et meid mõistetakse ja toetatakse,» selgitas Rumm ametisse asumisest teatades sotsiaalmeedias.