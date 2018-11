Kadriorus saeti maha linna üks suuremaid puid

Puu seisund oli halb juba aastaid ning eakas pappel vajas mitmel korral ka hoolduslõikust. Papli seisundit jälgiti regulaarselt, oma hinnangu puu tervisele on andnud eksperdid Eestist ja välismaalt. Kui siiani piirdusid spetsialistide soovitused hoolduslõikuse ja jälgimiskohustusega, siis tänavuse ülevaatuse käigus leiti, et puu on sedavõrd murdumisohtlik, et õnnetuste vältimiseks tuleb see eemaldada.