Mikser soovib Venemaa suhtes täiendavaid sanktsioone

«Seoses Kertši väinas toimunuga on juba esitatud üleskutseid kehtestada Venemaa suhtes täiendavaid piiravaid meetmeid. Nagu olen viimaste päevade jooksul öelnud, on tegemist on Venemaa poolse rahvusvahelise õiguse ränga rikkumisega, millel peavad olema tagajärjed. Selles kontekstis pean õigeks täiendavate piiravate meetmete kehtestamist ja täna kehtivate sanktsioonide pikendamist Venemaa suhtes,» ütles Mikser kolmapäeval BNS-ile saadetud kommentaaris.