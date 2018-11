Riigikogu valmistab ette avaldust Ukraina toetuseks

«Riigikogu mõistab hukka Venemaa Föderatsiooni rünnaku Ukraina laevadele Kertši väinas ning Ukraina meremeeste haavamise ja kinnipidamise. Riigikogu rõhutab, et Venemaa peab viivitamata vabastama Ukraina laevad koos meremeestega ning võimaldama neil takistamatult liikuda Ukraina sadamatesse,» öeldakse kolmapäeval koostatud avalduse «Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse toetuseks seoses Kertši väinas toimunud agressiooniga» eelnõus.

Riigikogu toetab Euroopa Liidu ja NATO üleskutseid olukorra rahustamiseks ja pingete maandamiseks ning samas leiab, et kujunenud olukorras tuleb jätkata ja laiendada Venemaa vastu suunatud sanktsioone.

«Riigikogu on veendunud, et ainus lahendus püsiva rahu saavutamiseks on Venemaa poolt Ukraina vastu suunatud agressiooni lõpetamine,» märgitakse avalduse eelnõus.