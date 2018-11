Eesti sai alkoholivõitluse eest Euroopas tunnustada

Eesti sai auhinna selle eest, et on seadnud 2017. aastal alkoholipoliitika Euroopa Liidus poliitilisse päevakorda ning seisab selle eest, et Euroopa Komisjon koostaks tervikliku märgistussüsteemi ning lõpetaks 2011. aastal tehtud erandi alkoholitööstusele.