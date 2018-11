Tarandi ründamine võeti teemaks ka europarlamendis

«Kahe päeva eest organiseeris parlamendipartei Eestis riigikogu hoone ees meeleavalduse. See oli ÜRO rändeleppe vastane meeleavaldus. Meie kolleeg Indrek Tarand soovis seal sõna võtta ja avaldada teistsuguseid vaatepunkte kui piketi korraldajad. Meeleavalduse organiseerijad võtsid ta vägivaldselt lavalt maha,» rääkis Lamberts. Ta rõhutas, et demokraatia näeb ette, et saame vahetada erinevaid arvamusi ja seisukohti ning Euroopa seisab selle eest, et saaksime seda teha rahumeelselt.