Ülikoolid peavad kõvasti õpetamist koomale tõmbama

Haridus- ja teadusministeerium soovib, et Tallinna Ülikool lõpetaks tasuta õigushariduse andmise ehk sisuliselt jääks kogu õigusõpe Tartu Ülikooli kanda, vahendab ERR .

Tallinna Ülikooli õppeprorektor Priit Reiska ütles, et halduslepingud pole allkirjastatud ehk läbirääkimisteks on veel pisut ruumi ja ülikool soovib, et nad saaksid läbi viia osakoormusega tasulist õigusõpet.