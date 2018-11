Eesti Meedia ja EAÜ jõudsid autoritasude maksmise osas kokkuleppele

EAÜ juhi Kalev Rattuse sõnul tunnustab Eesti Autorite Ühing Eesti Meedia otsust mitte alustada kohtuteed Eesti Autorite Ühinguga muusikateoste oma programmides kasutamise vaidluses. «Avaldame tänu Eesti Meedia juhatuse esimehele Sven Nuutmannile ja juhatuse liikmele Nele Laevale nende panuse eest kokkuleppe saavutamisel. Eesti Meedia on oma käitumisega tõestanud, et ta väärib oma nime tõelise Eesti meediakanalina, kuna tema kanalite kaudu toimub väga paljude Eesti autorite teoste edastamine ning need kanalid on enamikule Eesti autoritele oluliseks väljundiks, mille kaudu oma teoseid Eesti rahvani viia,» ütles Rattus.