Riigikontroll: suur osa võimuolijatest kasutab linna- ja vallalehti parteilistes erahuvides

«Tegemist oleks ohtliku tendentsiga, kui riigivõimu asutused hakkavad hindama ajakirjanike arvamuste ja ajakirjanduse sõnumite poliitilise korrektsuse ning mõtteviisi sobivuse üle,» leidis linnapea.

Riigikontrolli vaade ühtib Eesti Ajalehtede Liidu nõukogu seisukohaga, mille järgi ei saa omavalitsuse väljaandeid pidada ajalehtedeks. Ajakirjanduseetika koodeks välistab sõltumatust tagava põhimõttena ka neis töötavate inimeste pidamise ajakirjanikeks, sest ajakirjanik ei saa olla kajastatava asutuse või institutsiooni teenistuses.

Omavalitsuste teavitustegevust on riigikontroll varem käsitlenud 2015. aasta auditis «Reklaami- ja kommunikatsiooniraha kasutamine valdades ja linnades», mis keskendusomavalitsuste valimiseelsetele teavitustele televisioonis, raadios ja välimeedias. Tookord tuvastati mitmeid reklaamklippe ja plakateid, milles eksponeeriti omavalitsuste raha eest põhjendamatult konkreetseid poliitikuid või erakondi. Riigikontroll leidis toona, et Tallinna linn oli oma eelarvest rahastanud teavitusi, mis olid 2013. aasta kohalike valimiste taustal mõistetavad poliitikute või erakondade valimisreklaamina. Tallinna linnaeelarvest kulus Riigikontrolli hinnangul valimisreklaamina mõistetavatele teavitustele 2013. aastal ligikaudu 337 000 eurot.

Riigikontrolör: probleem on reaalne, põhimõtteline ja visa kaduma

Riigikontrolör Janar Holm ütles auditi tulemusi kommenteerides, et hästi korraldatud teavitustegevus on oluline eeldus, et täita omavalitsuse ühte aluspõhimõtet, milleks on tegevuse avalikkus.

«See on ka kõige üldisemalt teavitustegevuse kui omavalitsuse ülesande õiguslik lähtekoht – kohalik omavalitsus peab avalikkusega jagama infot oma tegevusest, tegutsema võimalikult läbipaistvalt, selgitama oma otsuseid ja valikuid jms. Teatud info jagamise nõue on kindlaks määratud seadustega näiteks kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, jäätmeseadus, põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, planeerimisseadus, ent selle kõrval avaldatakse ka teavet, mille vajadus seadustest otseselt ei tulene, näiteks selgitav info oma teenuste kohta, ürituste reklaamimine, enda tutvustamine atraktiivse elupaigana. See on kõigiti korrektne,» ütles riigikontrolör.

Holm märkis, et pea igal omavalitsusel oli ja on oma infoleht, mis jõuab omavalitsuse raha toel postkasti enamasti tasuta. See on tõhus vahend mis iganes teabe viimiseks soovitud adressaadini, kuna kas või lihtsast uudishimust, seda ikka sirvitakse.

«Paraku näeb mõni selles ka ahvatlust kasutada lehte ära oma poliitilises mainekujunduses, ja nagu audit näitas, siis selle mõttega ainult ei mängita, vaid lehe lubamatust rakendamisest parteipoliitikas leiab selgeid märke, leiab erinevas vormis ja mitmetes omavalitsustes,» ütles Holm.

Riigikontrolöri sõnul ei ole iseenesest uudis, et avalike vahendite väärkasutamist poliitilistes erahuvides Eestis esineb. Sellele on osutatud varemgi, teiste seas riigikontroll. Käesolev audit annab teadmise, kuidas sellest on puudutatud kohalikud infolehed, ning näitab ühtlasi, et probleem on reaalne, põhimõtteline ja visa kaduma.